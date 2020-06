Stasera in tv – Ogni cosa è illuminata: anticipazioni di oggi, 18 giugno

Il secondo appuntamento con il programma Ogni cosa è illuminata, condotto da Camila Raznovich, ci riporterà con tanti ospiti ai grandi temi dell’attualità: anticipazioni di oggi, 18 giugno

Il programma Ogni cosa è illuminata, condotto da Camilla Raznovich, giunge al secondo appuntamento serale su Rai 2 (alle ore 21.20); si tratta della seconda delle quattro puntate della terza stagione del format. Come sempre, a essere messi sotto la lente di ingrandimento saranno i tempi d’attualità più dibattuti. Il comportamento di un singolo individuo può davvero fare la differenza?

Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla messa in onda di oggi, 18 giungo.

Ogni cosa è illuminata, cosa accadrà stasera in televisione

Nella seconda puntata di Ogni cosa è illuminata Camila Raznovich aprirà il dialogo con i suoi ospiti esplorando assieme a loro il mondo del food. Siederanno a fianco della conduttrice il fondatore di Slowfood Carlin Petrini, la chef stellata Cristina Bowerman e il critico enogastronomico Luca Iaccarino. A seguire il talk ospiterà l’astronauta Luca Parmitano (il cui record di permanenza extraveicolare nello spazio è stato di oltre 31 ore) e l’astrofisico Luca Perri per inoltrarci nei segreti della vita nello spazio. Infine, la trasmissione di approfondimento si dedicherà agli esami di maturità ai tempi del Coronavirus. Oltre 500mila è il numero degli studenti che sta per concludere le scuole superiori, dopo 4 mesi di lockdown e in una mondo dove l’epidemia non è ancora stata sconfitta. Tanti saranno i cambiamenti che i giovani ragazzi dovranno affrontare per un esame che, fino a ora, ci aveva reso, bene o male, tutti uguali e che invece quest’anno si svolgerà in modo irrimediabilmente differente. Interverrà sull’argomento lo psicoanalista Massimo Recalcati.

