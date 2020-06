Stasera in tv – New Amsterdam: trama e anticipazioni di oggi, 18 giugno

Stasera in tv – New Amsterdam: trama e anticipazioni di oggi, 18...

Stasera in tv ci saranno tre nuovi episodi di New Amsterdam, serie televisiva di David Schulner e Peter Horton: anticipazioni di oggi sul medical drama tratto da una storia vera

Stasera New Amsterdam su Canale 5 con la 2° stagione sarà in onda a partire dalle ore 21.20 con gli episodi 14, 15 e 16.

Le vicende legate al Bellevue Hospital di New York torneranno ad appassionarci e il dottor Max Goodwin continuerà a essere l’indiscusso punto focale attorno a cui ruota la serie tv.

Scopriamo insieme la trama delle puntate del medical drama ambientato a New York che, eccezionalmente, stasera saranno tre.

New Amsterdam, nuovi episodi della 2° stagione della serie tv

Gli episodi 14, 15 e 16 si intitolano, rispettivamente, Sabbath, Carta Bianca e Punti di vista.

Basata sul libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital di Eric Manheimer, New Amsterdam è una serie tv molto seguita in Italia.

Episodio 14, Sabbath

Osservando il budget con il sergente Todd Max verifica che affinché l’ospedale possa sopravvivere occorrerà tagliare le spese per un ammontare di due milioni. Kapoor crea un dispositivo rivoluzionario, capace di cambiare in meglio la medicina. Iggy, per dimostrare una diagnosi, finisce per andare contro le regole. La dottoressa Bloom riceve una visita che la sorprende. Reynolds va in Messico per effettuare un intervento di pacemaker e Max, rimasto al New Amsterdam, scopre da una collega che Reynolds vuole lasciare l’ospedale.

Episodio 15, Carta Bianca

Max si scontra contro lo strapotere delle aziende farmaceutiche e, come non molto spesso accade, ne esce sconfitto. Il dottor Frome conosce due fidanzati che hanno appena scoperto di essere legati da un’inaspettata parentela. Helen Sharpe continua a indagare sugli effetti collaterali del farmaco che la Castro sta usando per la sperimentazione, ma qualcosa non sembra tornarle. La dottoressa si convince che la Castro stia modificando i risultati dei test e decide di andare in fondo alla questione.

Episodio 16, Punti di vista

Reynolds, Max e Bloom vengono citati in giudizio dai familiari di un paziente deceduto, George Whitney.

Iggy si scontra con una scuola media locale riguardo le sue politiche di insegnamento. Kapoor viene travolta dalla sua stessa superstizione. La dottoressa Bloom affronta finalmente il suo passato e Sharpe riesce a far allontanare la Castro (e la sua incauta sperimentazione) dal New Amsterdam.

