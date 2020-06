Stasera in tv – Emigratis, le anticipazioni del 18 giugno

Torna l’appuntamento questa sera, giovedì 18 giugno 2020, con una nuova puntata di Emigratis su ItaliaUno: ecco le anticipazioni

Ancora una serata di tante risate e divertimento su ItaliaUno oggi, giovedì 18 giugno 2020, con Emigratis. Ci saranno le repliche della seconda stagione con la coppia comica pugliese che raggiungerà ed incontrerà le star del cinema e dello sport, che vivono e lavorano fuori i confini dell’Italia. L’obiettivo sarà quello di tener a bada i due comici, che non hanno nessuna intenzione di pagare vitto e alloggio. Infine, ci sarà anche, come sempre, qualche episodio spiacevole e qualche rischio da evitare.

Stasera in tv – Emigratis, brutte notizie per Amedeo

Nelle ultime ore, però, Amedeo Greco, uno dei due comici, ha dovuto fare i conti con la scomparsa della mamma. Con un lungo post su Instagram ha svelato: “Eri la luce della mia ribalta. Qualche giorno fa mi hai detto: Starei male, anche per sempre in un letto, non chiedo tanto, mi basterebbe starmene qui a vedervi crescere, a guardare quello che fate. A te sarebbe bastato fare la spettatrice e goderti lo spettacolo della famiglia che hai costruito… eri così, vivevi per godere dei nostri traguardi, nella quarta fila della platea, ben nascosta al buio, temendo sempre di dare fastidio… eppure eri proprio tu la luce della mia ribalta, il senso stesso dei traguardi, e il mio successo più grande era e sarà sempre quello: la fierezza del tuo sguardo“.

Infine, ha scritto: “Ti abbiamo amato mà , più di quanto siamo riusciti a dirci. E ti ameremo sempre, dovesse sembrerà anche tutto inutile intorno. Fatti sentire mà, a presto”. Brutte notizie per Amedeo, che cercherà di ritrovare un piccolo sorriso con le repliche della puntata di questa sera di Emigratis.