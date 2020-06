Stasera in tv – Dritto e rovescio, le anticipazioni del 18 giugno

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 18 giugno, con Dritto e Rovescio in onda in prima serata su Rete4: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere oggi, giovedì 18 giugno, con un nuova puntata di Dritto e Rovescio in onda in prima serata su Retequattro. Il conduttore Paolo Del Debbio intervisterà in diretta Alessandro Di Battista che è stato al centro del dibattito politico dopo le polemiche interne al M5S. Così si capirà con lui una sua possibile candidatura, mettendo in primo piano anche gli Stati generali per l’Economia, fino allo scandalo per quanto riguarda il finanziamento da 3,5 milioni di euro erogato dal governo venezuelano al Movimento pentastellato nel 2010.

Stasera in tv – Dritto e rovescio, le curiosità

Durante la puntata saranno affrontati tanti temi con un grande dibattito sulla crisi economica: dai ritardi per l’erogazione della cassa integrazione ai lavoratori e le difficoltà per imprenditori e partite iva nell’accesso a bonus, sussidi e finanziamenti a fondo perduto. Ci sarà anche spazio per quello che è successo a Roma negli ultimi giorni con nuovi focolai di Covid-19 riscontrati in un palazzo occupato nel quartiere della Garbatella. Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 18 giugno 2020, con una nuova puntata su Rete4.