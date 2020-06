Stasera in tv – Chernobyl, le anticipazioni del 18 giugno

Appuntamento imperdibile questa sera, giovedì 18 giugno, con la prima puntata della serie tv Chernobyl in onda su La7: ecco le anticipazioni

Da non perdere in prima assoluta la serie tv Chernobyl in onda questa sera, giovedì 18 giugno 2020, che è ispirata all’incidente nucleare avvenuto nel 1986 nell’Ucraina che era all’epoca di marca Sovietica. In onda già su Sky Atlantic, la serie sarà suddivisa in cinque puntate con il focus sull’incidente avvenuto in Ucraina. Durante un test c’è l’esplosione del reattore numero 4 della centrale nucleare, situata a pochi chilometri di distanza dal confine con la Bielorussia.

Stasera in tv – Chernobyl, le curiosità

Ci sarà il racconto ciò che è successo quel giorno con la morte di 30 persone tra gli operatori della centrale nei mesi successivi. Ma la cosa più incredibile è stato l’impatto tra i 4mila ai 90mila morti con una successiva onda radioattiva che si è sparsa in tutta Europa: alcune zone sono contaminate a tutt’oggi. Nei vari episodi ci sarà la ricostruzione degli avvenimenti tra errori e misteri con il focus sul peggior disastro nucleare di tutti i tempi. Nel cast troviamo Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson, Ludmilla Ignatenko, e Anatoly Dyatlov. Nel ruolo di Gorbaciov c’è l’attore scandinavo David Dencik. Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 18 giugno, con la puntata della serie tv in onda su La7.