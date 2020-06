Stasera in tv – Che Dio ci aiuti 5: cast e anticipazioni sul quinto episodio

Che Dio ci aiuti 5, fiction Rai con Elena Sofia Ricci, ci da appuntamento stasera in televisione con il quinto e il sesto episodio della stagione: le anticipazioni di ogg, 18 giugno

La fiction di Rai 1 in onda oggi, 18 giugno, alle ore 21.25, con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, ci da appuntamento con due episodi intitolati, rispettivamente, Basta un click e Tu chiamale se vuoi fissazioni.

Scopriamo insieme cosa accadrà in anteprima a Che Dio ci aiuti.

Che Dio ci aiuti, trama degli episodi di stasera

Episodio 5, Basta un click

Nico mette fine alla sua relazione con Maria. Quando la moto di Nico prende fuoco però è ancora una volta la ragazza a dagli il consiglio di non sporgere denuncia, sostenendo che probabilmente si sia trattato di uno scherzo. L’avvocato immagina tuttavia che dietro al gesto ci sia Ginevra che considera gelosa del suo rapporto con Maria. La sua idea cambia quando vede Maria entrare a forza nella macchina di uno sconosciuto, un certo Andrea che non aveva prima di allora mai visto né sentito.

Azzurra riesce a convincere Valentina a riprendere le sue abitudini di vita e a dare un’altra possibilità a Gabriele. Dopo aver fatto qualche passo concreto in tal senso, Valentina tenta il suicidio con dei sonniferi.

Episodio 6, Tu chiamale se vuoi fissazioni

Valentina si salva miracolosamente, tuttavia nega di aver compiuto il gesto consapevolmente. La negazione mette in allarme Gabriele che, approfittando di un convegno a Tokyo, si allontana dalla ragazza che non riesce più a rendere felice. Nel mentre, dal liceo dove insegnano Maria e Suor Angela avvisa i docenti che nella notte un incendio doloso è divampato di fronte all’istituto. Vittima del gesto è il barbone Guglielmo, entrato in coma e vivo per miracolo. La Polizia concentra le indagini su Tommaso principale sospettato, che si dichiara innocente ma che tuttavia fa una rivelazione importante: il barbone era solito molestare le ragazze del liceo. Il rapporto fra Nico e Maria fra alti e bassi sembra essersi raffreddato: lei continua a non sentirsi pronta per una storia seria e lui ha iniziato a provare dei sentimenti per una persona che non aveva mai considerato prima. Valentina per allontanarsi dalle pressioni e dalla vecchia vita, a cui ormai non sente più di appartenere, decide di trasferirsi.

Che Dio ci aiuti, cast:

Elena Sofia Ricci (suor Angela)

Massimo Poggio (Marco Ferrari)

Serena Rossi (Giulia Sabatini)

Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi)

Miriam Dalmazio (Margherita Morbidelli)

Laura Glavan (Nina Cristaldi)

Lino Guanciale (Guido Corsi)

Valeria Fabrizi (suor Costanza)

Laura Gaia Piacentile (Cecilia Sabatini)

Rosa Diletta Rossi (Chiara Alfieri)

Cesare Christian Favoino (Davide Corsi)

Sofia Panizzi (Alice)

Neva Leoni (Rosa Leonardi Francini)

Diana Del Bufalo (Monica Giulietti)

Gianmarco Saurino (Nico Santopaolo)

Cristiano Caccamo (Gabriele Mattei)

Arianna Montefiori (Valentina Valpreda)

Bianca Di Veroli (Emma Leonardi)

Christian Monaldi (Edoardo)

Simonetta Columbu (Ginevra Alberti)

Laura Adriani (Maria Galiardi)

Margherita Manfredi (Daniela)

Matilde Manfredi (Silvia)

Guest star:

Amedeo Andreozzi, Rosalba Battaglia, Alice Ferri, Massimo Favale e Simone Casanica.

