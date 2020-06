Salvatore Parolisi esce dal carcere, adesso la notizia che circolava è ufficiale: andrà all’università e diventerà avvocato.

Sembra incredibile, ma come avevamo anticipato già da qualche settimana, Salvatore Parolisi uscirà davvero dal carcere. Come riporta il settimanale Giallo, ora è ufficiale che l’assassino di Melania Rea potrà ricostruirsi una vita mentre avrebbe dovuto espiare la colpa del suo omicidio.

Salvatore Parolisi libero, diventerà avvocato

Il settimanale Giallo riporta le parole dell’avvocato Nicodemo Genitle, il legale che ha difeso in aula Salvatore Parolisi, unico imputato per l’omicidio della moglie Melania Rea di soli 29 anni.

Ecco le sue parole: “Salvatore Parolisi mi ha confermato di aver chiesto i permessi per poter uscire dal carcere e seguire le lezioni all’università, dove è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza”. L’avvocato sottolinea che il suo assistito “in questi nove anni si è sempre comportato bene: ha rispettato le regole e sta svolgendo con profitto il proprio percorso riabilitativo. Non è un soggetto pericoloso e, per questo, ha il diritto di chiedere di uscire dal carcere”.

L’indignazione di Michele Rea: “E’ una situazione assurda”

Aveva solo 28 anni Melania Rea quando il marito l’ha uccisa massacrandola con 35 coltellate. Il fratello non si dà pace: “Ha commesso un omicidio brutale, ne è stato ritenuto unico colpevole ed è stato condannato definitivamente. Eppure dopo soli 8 anni potrà già uscire dal carcere. Del resto anche la sua condanna era stata assurda: se l’è cavata con appena 20 anni”.