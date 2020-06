Salt Bae, chi è: età, carriera, vita privata dello chef macellaio turco

Salt Bae è un cuoco di origine turca che ha fatto fortuna grazie alla carne. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Imprenditore, macellaio, ristoratore, ma soprattutto chef di grido (soprattutto su social): è difficile racchiudere Nusret Gökçe, meglio noto come Salt Bae, in un’unica parola. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Salt Bae

Nusret Gökçe, noto come Salt Bae (letteralmente “il sale prima di tutto”), è nato nel 1983 a Erzurum, in Turchia, da una famiglia curda. Figlio di un minatore, a causa delle ristrettezze economiche dovette lasciare la scuola in prima media per lavorare come apprendista macellaio nel distretto di Kadıköy a Istanbul.

Proprietario di Nusr-Et, una catena di steak house, Salt Bae ha conquistato fama e successo grazie alla sua tecnica per preparare e condire la carne spolverandovi sopra il sale, diventata addirittura un meme di Internet. I suoi video spopolano sul web dall’ormai lontano 7 gennaio 2017, quando pubblicò sull’account Twitter del suo ristorante un filmato virale, “Ottoman Steak”.

Il suddetto filmato è stato visto 10 milioni di volte su Instagram, dopo di che il Nostro è stato soprannominato “Salt Bae” per via del suo modo peculiare di aggiungere il sale alle pietanze, lasciandolo cadere dalla punta delle dita sull’avambraccio e di lì sul piatto. Proprio grazie all’esposizione virale di quel post il profilo di Gökçe è cresciuto enormemente, attirandogli le simpatie di una vasta gamma di celebrità e politici di tutto il mondo, poi divenuti suoi clienti.

Salt Bae ha poi visitato diversi paesi tra cui l’Argentina e gli Stati Uniti d’America tra il 2007 e il 2010, dove ha lavorato gratuitamente in ristoranti locali, al fine di farsi le ossa come cuoco e ristoratore. Dopo il suo ritorno in Turchia, ha aperto il suo primo ristorante a Istanbul nel 2010, e quattro anni dopo il secondo a Dubai.

Oggi Salt Bae ha ristoranti anche ad Abu Dhabi, Doha, Ankara, Bodrum, Marmaris, Gedda, Mykonos, Miami e New York. E conta di espandersi presto a Dallas, Boston, Los Angeles, Mexico, San Paolo, Londra, Riyadh, Mosca, Berlino, Madrid, Milano, Parigi, Montecarlo, Ibiza, Sydney, Tokio, Maybe Erzurum. Nel frattempo, è stato anche fortemente coinvolto in molte attività di beneficenza, tra cui la costruzione di una scuola nella sua città natale.

