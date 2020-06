Uomo subisce una rapina da una prostituta, con il suo incontro concordato con la stessa che non si svolge affatto come lui aveva immaginato.

Un uomo subisce una rapina da una prostituta, che lo ha anche sequestrato per poi rubare la sua auto e scappare. La vittima ha 47 anni ed aveva concordato una prestazione con una donna di nazionalità albanese di 32 anni, spalleggiata poi da sue complici, un’altra donna ed un uomo.

Per l’incontro, il rapinato aveva affittato una camera in un albergo ad ore. Ma qui la prostituta lo ha colto di sorpresa, picchiandolo e chiudendolo su di un balcone esterno, per poi sottrargli dei soldi e scappare con la sua auto assieme ai suoi compari. La polizia, informata in merito a quanto successo, ha subito intrapreso una indagine per ritrovare la vettura, individuata dopo poco tempo grazie alla presenza dell’allarme satellitare a bordo.

Rapina prostituta, arrestata poco dopo con la sua complice

E sia la prostituta che l’altra donna hanno subito l’arresto da parte degli agenti di polizia di stanza al commissariato Romanina, a Roma. La 32enne si è dichiarata colpevole dei reati a lei imputati. Ovvero sequestro di persona e rapina aggravata. E per questo motivo si trova ora in carcere, sottoposta a custodia cautelare su disposizione del giudice. Si indaga ora sia sul ruolo giocato sull’altra donna che sull’identità del loro complice, ancora a piede libero.

