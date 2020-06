Principe Carlo, condizioni di salute: “Non mi sono del tutto ripreso dal Covid”

Il Principe Carlo ha confessato di soffrire ancora per gli strascichi del Covid: ammalatosi a marzo il futuro Re è stato giudicato guarito dopo 2 settimane.

Il Coronavirus ha colpito non solo la Gran Bretagna, ma anche la famiglia reale d’Inghilterra. Tra i primi ad aver contratto il Covid è stato infatti il Principe Carlo. Il futuro Re è stato trovato positivo all’infezione virale nei primi giorni di marzo e si è ritirato in isolamento fiduciario in Scozia. In quei giorni il timore principale era che Carlo potesse aver contagiato anche la Regina Elisabetta e Re Filippo. I due regnanti, infatti, sono in età molto avanzata ed un contagio avrebbe potuto portare a conseguenze letali.

Sui tabloid britannici sono state condivise numerose indiscrezioni, molte delle quali riguardanti Filippo. Alcune realtà, infatti, hanno insinuato il sospetto che questo avesse contratto il Coronavirus e fosse morto, ma che la Famiglia Reale non volesse comunicare la notizia per via della crisi sanitaria. Tuttavia le indiscrezioni sono state seccamente smentite da Buckingham Palace. Le voci si sono placate quando è giunta la notizia della guarigione di Carlo.

Principe Carlo soffre ancora degli strascichi del Coronavirus

A distanza di 3 mesi da quel periodo di timori diffusi, il Principe Carlo ha compiuto la sua prima uscita ufficiale post lockdown. Il futuro Re si è recato al Royal Hospital di Gloucestershire per ringraziare medici ed infermieri per lo straordinario lavoro svolto in questi mesi complicati. Parlando con loro ha rivelato di non essersi ripreso del tutto dopo la malattia: ancora oggi, infatti, non ha riacquistato il senso del gusto e dell’olfatto. Nulla di cui preoccuparsi, ma di certo un fastidio non da poco per il reale.