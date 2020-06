Omicidio Lorys Stival, oggi avrebbe 14 anni il bimbo strangolato da Veronica Panarello. Il bambino perse la vita ad 8 anni. Ancora attonita la comunità di Santa Croce Camerina per quanto accaduto.





Lorys avrebbe compiuto oggi 14 anni. Il bimbo morì 6 anni fa a Santa Croce Camerina, in Sicilia. L’accusa ricadde sulla madre Veronica, la quale lo avrebbe strangolato poiché il bambino si rifiutava di andare a scuola.

Leggi anche –> Lorys Stival, la lettera commovente del papà: “Oggi avresti 13 anni”

e anche –> Veronica Panarello, processo per calunnia: “Voglio notizie di mio figlio”

Leggi anche –> Veronica Panarello: sentenza di Cassazione omicidio Loris Stival

Omicidio Lorys Stival, avrebbe 14 anni oggi il bimbo strangolato dalla madre Veronica

Sono trascorsi quasi 6 anni da quando Lorys perse la vita. Il bimbo fu strangolato il 29 novembre 2014, quando aveva solo 8 anni. Venne accusata per l’omicidio del piccolo la madre, Veronica Panarello. Oggi il bambino avrebbe spento 14 candeline. Lo scorso anno il padre di Lorys aveva dedicato al piccolo una commovente lettera nel giorno nel quale avrebbe compiuto 13 anni.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nel più grande e straziante dolore restano oggi il padre e il fratellino del piccolo Lorys, Davide e Diego. E attonita si mostra ancora oggi, dopo anni, l’intera comunità cittadina di Santa Croce Camerina per quanto accaduto.

Secondo le ricostruzioni di quanto avvenne quel giorno, il rifiuto del piccolo di voler andare a scuola scatenò l’ira della madre che lo strangolò con una fascetta, gettando successivamente il suo corpicino in un canalone.

A distanza di anni oggi, la madre del bambino, Veronica Panarello, è stata condannata in via definitiva dalla Cassazione. Attualmente la donna si trova per questo a scontare la sua pena di 30 anni per l’omicidio di Lorys. Dopo aver cambiato più volte la sua versione dei fatti, la Panarello da ultimo ha ammesso di essersi effettivamente disfatta dal corpo di suo figlio, pur non avendo compiuto lei stessa il delitto. La donna avrebbe quindi accusato da ultimo Andrea Stival, nonno del piccolo Lorys, poiché quest’ultimo, secondo la sua versione dei fatti, aveva scoperto la relazione che esisteva tra i due.