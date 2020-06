Michelle Hunziker commossa e triste: “Oggi è il mio ultimo giorno”

Michelle Hunziker commossa: “Oggi è il mio ultimo giorno”. La conduttrice confessa il momento molto particolare che sta per vivere.

Per la conduttrice Michelle Hunziker arrivano le registrazioni finali di Striscia la Notizia. Non manca molto all’ultima puntata dell’edizione del tg satirico ideato da Antonio Ricci, che è stato condotto negli ultimi mesi dalla coppia vincente di Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Arriva in questi giorni la triste confessione su Instagram di Michelle Hunziker. La madre della influencer Aurora Ramazzotti ha mostrato prima il suo camerino e poi ha annunciato ai suoi followers: “Oggi è l’ultimo giorno di registrazioni…“. La conduzione di Striscia la Notizia sta quindi giungendo al termine per la coppia di conduttori, per essere poi sostituito da Paperissima Sprint fino a settembre. Sul video pubblicato su Instagram ha mostrato la redazione del programma televisivo e sulla porta del suo dressing room ha trovato scritto un bellissimo messaggio: “Sono arrivata adesso a Striscia…Guardate che cosa mi hanno scritto…’Ci mancherai un sacco…La redazione…’ Anche voi mi mancherete tanto…“.

Il successo di All Together Now

Anche per Michelle Hunziker, dopo il successo di All Together Now e Striscia la Notizia, arrivano le meritate vacanze. In queste ultime ore ha pubblicato su Instagram il video dell’esibizione di un ex concorrente di All Together Now, il quale ha conquistato tutti i telespettatori ad America’s Got Talent. Per questo motivo Michelle ha commentato: “All Together Now è un pozzo di talenti da cui pescare…“.

