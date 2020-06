Esonero Maurizio Sarri, cosa sta succedendo alla Juventus dopo la sconfitta col Napoli. Tecnico in discussione da subito, rischio immediato.

Era solo la seconda partita dopo i mesi di lockdown, ma era una finale e la sconfitta non può passare inosservata. A questo va aggiunto non solo l’aver fallito già il secondo obiettivo stagionale dopo la Supercoppa, ma l’aver mostrato una preoccupante involuzione tecnica e tattica.

Lasciando perdere la condizione atletica precaria gioco forza per tutte le squadre di Serie A, a preoccupare è altro. Agnelli, Nedved e Paratici sono rimasti malissimo di fronte alla prestazione della squadra. Quasi nessuno dei giocatori si salva, ma è chiaro che come sempre in questi casi il primo imputato sia proprio l’allenatore.

Maurizio Sarri esonerato, gli sviluppi della crisi bianconera

Maurizio Sarri secondo molti osservatori ed esperti sarebbe a rischio esonero immediato. Tutto l’ambiente sarebbe molto sfiduciato. Primi fra tutti i tifosi che a dire il vero hanno sempre avuto parecchi dubbi su Sarri. Poi anche i giocatori inizierebbero a non essere più tanto convinti. In tal senso va inserita anche la dichiarazione della sorella di Cristiano Ronaldo che su Instagram ha scritto: “Cristiano da solo non fa miracoli. Come si fa a giocare così?”.

La Juventus è apparsa non solo senza gioco (sicuramente non il gioco che ci si aspettava da Sarri), ma soprattutto senza un’anima vera. Se non arriveranno segnali importanti in campionato Sarri rischia da subito. Anche perché ad agosto arriva il Lione e la Juve dovrebbe tentare di arrivare per lo meno in finale di Champions League.