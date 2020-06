Matilde Pitorri L’Eredità: chi è la campionessa e quanto ha vinto

Chi è la giovane campionessa del quiz show L’Eredità, Matilde Pitorri, quanto ha vinto e cosa fa nella vita: cosa sapere su di lei.

Imprenditrice dell’acqua minerale, Matilde Pitorri è consigliere delegato e marketing manager delle Antiche Fonti Cottorella. Laureata in marketing e comunicazione, partecipa a questa edizione speciale del quiz show L’Eredità.

Leggi anche –> Francesco De Angelis a L’Eredità: chi è il campione

Infatti, si chiama L’Eredità per l’Italia questa versione davvero speciale del quiz show più longevo della televisione italiana e viene condotto come sempre da Flavio Insinna. L’intento è quello benefico: eventuali vincite vanno in beneficenza.

Leggi anche –> L’Eredità, Iole D’Antonio: chi è e cosa fa la nuova campionessa

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Quanto ha vinto Matilde Pitorri a L’Eredità

Le somme vinte alla Ghigliottina, il gioco finale del quiz show, la cui formula è rimasta invariata, finiscono in beneficenza, infatti, e vengono devolute a Save the Children. Un importante gesto di solidarietà, quello del quiz show Rai. L’ultima a indovinare la parola misteriosa, lo scorso 14 giugno, è stata proprio Matilde Pitorri.

La giovanissima imprenditrice, che avevamo già visto qualche tempo fa nel quiz show, ha vinto una cifra davvero importante, evitando tutti i dimezzamenti. I cinque indizi erano Reddito, Sociale, Riuscire, Grande, Mille. La parola misteriosa era Impresa, che la ragazza ha indovinato portandosi a casa 200mila euro.