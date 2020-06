Maddie McCann, la testimone: “Christian disse che i bambini si possono uccidere”

Maddie McCann: nella puntata di ieri di ‘Chi l’ha visto?’ sono stati forniti ulteriori indizi sulla probabile morte della bambina britannica.

Scotland Yard e la polizia tedesca sono convinti che il colpevole della scomparsa di Maddie McCann sia Christian Brueckner. Addirittura le procura tedesca si dice sicura che l’uomo abbia ucciso la bambina dopo averla rapita. A spingerli verso questa conclusione c’è il profilo dell’uomo, che in passato si è macchiato di abusi sessuali su donne e bambine, e delle prove. Di recente il procuratore che si occupa del caso ha dichiarato che sebbene non sappia dove si trovi il corpo di Maddie ci sono prove che indicano che la bambina è stata uccisa. Tra queste ci sarebbero delle tracce di saliva trovate nella camera d’albergo dalla quale è stata rapita.

Oltre agli sviluppi delle indagini, continuano ad emergere testimonianze riguardanti il sospettato. L’uomo viene descritto da alcuni vicini serbi come “violento“, pare che si ubriacasse spesso e che li minacciasse con un coltello. La testimonianza più importante, però, l’ha fornita ieri sera a ‘Chi l’ha visto?‘ una donna tedesca che ha lavorato con Brueckner in un negozio di generi alimentari.

Maddie McCann, la testimone a ‘Chi l’ha visto?’: “Disse che i bambini si possono uccidere”

La donna ha spiegato che in quella occasione non ha fatto più di tanto caso alle parole di Christian, l’uomo era ubriaco e quindi ha pensato che quella frase fosse priva di significato recondito. Tuttavia alla luce dei recenti sospetti della polizia assume un significato decisamente differente. Lei ed il sospettato, infatti, parlavano del caso Maddie McCann: “Era ubriaco, si parlava di Maddie e disse ‘non la troveranno mai perché i bambini si possono uccidere’. Non disse che l’aveva uccisa, ma ora ho ripensato a questo commento”.