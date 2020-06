Franco Carrisi, fratello di Al Bano, ha rilasciato delle parole d’amore nei confronti dell’attuale compagna del fratello, Loredana Lecciso.

Dopo anni di incomprensioni e problematiche legate anche al rapporto che Al Bano ha ricucito con Romina Power, il cantante pugliese ha finalmente ritrovato serenità con Loredana Lecciso. Decisiva, in tal senso, è stata la quarantena per il Coronavirus. In quei due mesi i due sono riusciti a ritrovare il feeling perso e a ricostruire il loro rapporto. La notizia dell’avvenuta riconciliazione è stata data da loro stessi in un periodo in cui stavano tornando a girare voci su un presunto ritorno di fiamma tra Romina ed il cantante.

Qualche settimana fa sia Al Bano che Loredana hanno condiviso con i media alcuni dettagli della loro ritrovata sintonia. La coppia ha spiegato che non c’è stata mai una vera e propria separazione, ma dei momenti complicati come quelli che vive qualsiasi famiglia. Adesso tutto va a gonfie vele, entrambi hanno ritrovato il sorriso e progettano il futuro proprio e quello dei figli.

Franco Carrisi elogia Loredana Lecciso

La decisione di tornare a vivere appieno la loro storia d’amore è condivisa anche dal fratello di Al Bano. Franco ha rilasciato recentemente un’intervista al settimanale ‘Oggi‘ in cui ha parlato in termini entusiastici della cognata. Prima ha spiegato che da quando il fratello si è innamorato di lei, la sua vita è cambiata in meglio: “La casa si è riempita di nuovo e ho rivisto il sorriso sul viso di Al Bano”. Successivamente ha espresso il proprio giudizio: “Le voglio tanto bene, è veramente una donna perbene, che tiene davvero molto a mio fratello”.