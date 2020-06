Incidente Barbara D’Urso, ustione di secondo grado: le sue condizioni

Incidente Barbara D’Urso, ustione di secondo grado: quali sono le condizioni della conduttrice Mediaset e cosa le è successo.

Barbara D’Urso è stata vittima di un brutto incidente proprio poche ore dopo aver scoperto che nessuno dei suoi programmi sarà tagliato nel prossimo palinsesto Mediaset.

Scopriamo però cosa è successo alla conduttrice di Domenica Live che se l’è vista davvero brutta.

L’infortunio di Barbara D’Urso, cosa le è successo

E’ lei stessa a parlarne sui suoi social. “Non avrei voluto dirvelo, non avrei voluto parlarne” dice la D’Urso visibilmente provata. “Il dolore è tanto” spiega la conduttrice.

La D’Urso non è voluta scendere nel particolare e non ha spiegato come si sia procurata l’ustione di secondo grado alla mano. Molto probabilmente si tratta di un incidente domestico. Il risultato è una vistosissima fasciatura, molti antidolorifici e anche un corollario di commenti non proprio simpatici. Infatti molti utenti l’hanno attaccata sostenendo che fosse invidiosa del gesso della Venier e le hanno scritto cattiverie varie legate al suo famoso dualismo con la conduttrice di Domenica In.