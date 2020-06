Ilary Blasi, ritorno in tv con due programmi sulle reti Mediaset

La conduttrice, moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi, è pronta a tornare in tv con due programmi importanti su Canale5: ecco di cosa si tratta

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Ilary Blasi. La conduttrice, moglie di Francesco Totti, è stata protagonista con la non esaltante avventura di Eurogames con Alvin. Dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip, si è dedicata a nuovi progetti. Ora è pronta a tornare più carica di prima con due programmi su Canale 5, come l’Isola dei Famosi e Lo Show dei Record.

LEGGI ANCHE –> Post da brividi per Chanel: Totti senza parole

Ilary Blasi, le novità sul futuro

Come svelato dal settimanale Oggi con Alberto Dandolo proprio la moglie dell’ex capitano della Roma è stata scelta da Mediaset per la conduzione di due importanti trasmissioni. Per lo Show dei Record l’appuntamento è per l’autunno e, quasi sicuramente, al suo fianco ci sarà l’attore Claudio Amendola visto che già in passato ha condotto Scherzi a parte con Belen Rodriguez. Infine, nel prossimo gennaio Ilary sostituirà Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi. In questi mesi si è dedicata alla famiglia e alla vita privata essendo anche protagonista tra selfie e lezioni di yoga sul profilo Instagram.