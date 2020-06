Gianni Sperti, incontro con il padre dopo 7 mesi: la commovente foto

È l’opinionista di Uomini e Donne ad aver conquistato il web nelle ultime ore. Gianni Sperti ha finalmente incontrato il papà. Scopriamo come è andata.

Parliamo dell’opinionista più famoso del programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, Uomini e Donne. È l’affascinante Gianni Sperti infatti ad essere sotto la luce dei riflettori. L’uomo ha fatto molto parlare di sé nelle ultime ore, ed un post sui social è il motivo. Sembrerebbe che Gianni abbia incontrato nuovamente il padre dopo molto tempo. Scopriamo che cosa ha da dire l’uomo e che cosa ha scritto su Instagram.

Leggi anche->Uomini e Donne, Gianni Sperti sbotta: “Non mi mancare di rispetto”

La pandemia da Coronavirus e le conseguenti restrizioni governative, si sa, sono state un duro colpo per tutti. Anche Gianni Sperti e la collega Tina Cipollari sono stati colpiti nel vivo. I due opinionisti, pur continuando a lavorare in studio alle puntate andate in onda di Uomini e Donne, si sono dovuti separare dai propri cari. In particolare modo, Gianni è dovuto rimanere a distanza dal tanto amato padre, poiché il virus si è rivelato con il tempo particolarmente pericoloso per le persone pù anziane.

Leggi anche->Gianni Sperti risponde a Paola Barale: “Inutile parlare di lei…”

Gianni Sperti e il padre: l’abbraccio dopo 7 lunghi mesi

Finalmente è arrivato il momento che l’opinionista di uomini e Donne attendeva da molto tempo. Dopo 7 lunghi e interminabili mesi, l’uomo ha finalmente potuto riabbracciare l’anziano papà. È una foto postata su Instagram a documentare il momento e a renderlo pubblico. “Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà.” si legge sotto lo scatto. I commenti ed i like sono tantissimi, ed i follower entusiasti di fronte alla notizia. Sembrerebbe che anche per il volto maschile più famoso di Uomini e Donne sia arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo.

Leggi anche->Matrimonio Pamela Prati, Mark Caltagirone è Gianni Sperti? Ecco la verità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI