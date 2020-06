Francesco Monte e la dedica alla sua amata: la dichiarazione

Novità importanti per Francesco Monte, che ha svelato il suo amore alla sua dolce metà: ecco la dichiarazione davvero incredibile

Durante il percorso di Uomini e Donne aveva vissuto una storia particolare con Teresanna Pugliese, che all’inizio non lo aveva scelto e si era fatta sotto per conquistarlo nuovamente. Successivamente ha avuto una relazione importante con Cecilia Rodriguez, che l’ha lasciato perché si è legata sentimentalmente a Ignazio Moser, che aveva conosciuto da poco al Grande Fratello.

Francesco Monte, matrimonio in vista?

Dal 2019 Francesco ha iniziato a frequentare la modella pugliese, Isabella De Candia, con la quale è follemente innamorata. In occasione del suo anniversario ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram: “Noi 14/06 😍. Ti amo more mio” con un dolce scatto dei due molto abbracciati. Proprio qualche giorno fa la modella ha fatto gli auguri a Francesco in occasione del suo compleanno: “Auguri furbetto, sono 32! E il sogno diverrà realtà“, facendo così intendere a qualche novità che potrebbe sconvolgere la loro vita amorosa.