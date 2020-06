Federica Sciarelli rimane a condurre Chi l’ha visto, arriva la conferma

È buona novella per gli amanti del programma. Sembrerebbe essere arrivata la conferma: Federica Sciarelli rimarrà a condurre Chi l’ha visto.

Sono giorni che le voci in circolo fanno il giro del web. Per un attimo è sembrato che la celebre conduttrice Federica Sciarelli fosse sul punto di abbandonare la tanto seguita trasmissione cult Chi l’ha visto? in onda su Rai3. È dal 2004 che la donna è al timone del programma dedicato alle persone scomparse. Grazie a quest’ultimo diverse indagini sono riuscite anche a concludersi per il meglio. Dal punto di vista psicologico sembrerebbe un lavoro pesante quello di portare avanti la trasmissione. Questa è la motivazione principale per la quale si credeva che Federica avrebbe abbandonato Chi l’ha visto?.

“Sono anni che penso di cambiare perché condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico.” dichiara Federica Sciarelli a Repubblica, confermando i sospetti relativi alla sua stanchezza. Insieme a quella, arriva però anche la smentita. “Sì, resto“. Sembrerebbe, per la gioia dei fan della trasmissione, che la conduttrice non abbia ancora intenzione di gettare la spugna. “Le storie degli scomparsi ti restano dentro. Ho vissuto periodi difficili, sei sempre a contatto con il dolore delle famiglie. È dura, ci sono momenti in cui senti di non farcela.”

Federica Sciarelli via da Chi l’ha visto?: l’intervento di Maurizio Costanzo

Sul settimanale Chi fa il suo intervento anche il celebre Maurizio Costanzo. Non manca ad esprimere la sua opinione in merito alle voci in circolo inerenti all’abbandono della bionda conduttrice del programma Chi l’ha visto?. “Mi dispiacerà se lascerà. Posso capire che dopo tanti anni una professionista come lei voglia cambiare genere, ma io la pregherei di trattenersi ancora un po’ davanti a quelle telecamere. È talmente brava.”

