Enrico Nigiotti, indagato per frode alle assicurazioni. Il cantante finisce tra gli indagati nell’ambito dell’operazione Triade Sicura, a cui lavora in queste ore la Procura di Livorno.





Sono attualmente 10 gli arrestati e 71 gli indagati nell’ambito dell’operazione sulla frode compiuta ai danni di alcune compagnie assicurative, denominata Triade Sicura. Ecco come ha commentato Nigiotti la vicenda sui social.

Leggi anche –> Enrico Nigiotti, Baciami adesso: testo e significato del brano di Sanremo 2020

Leggi anche –> Chi è Enrico Nigiotti: età, vita privata, carriera da X Factor a Sanremo

Enrico Nigiotti, indagato nell’inchiesta della Procura di Livorno sulla frode alle assicurazioni

Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, sono questi alcuni dei reati per i quali risultano indagati 18 professionisti, di cui 10 arrestati. Medici e avvocati che avrebbero falsificato documentazioni sanitarie per far ottenere risarcimenti superiori al reale valore ai loro clienti. Nella bufera anche il cantante Enrico Nigiotti.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nigiotti risulterebbe quindi indagato dalla Procura di Livorno assieme ad altre 71 persone. Il cantante potrebbe infatti aver acconsentito, secondo le accuse, all’alterazione fraudolenta del proprio referto medico conseguente ad un incidente stradale.

Nigiotti, cantautore livornese d’origine, è conosciuto al grande pubblico per aver partecipato al Festival di Sanremo, ma anche ad alcuni seguitissimi talent, come X Factor e Amici di Maria De Filippi. Sul cantante per il momento non grava un provvedimento cautelare. Nigiotti è indagato poiché potrebbe aver accettato di alterare la propria documentazione sanitaria al fine di ottenere un rimborso pari a 12mila euro dalla compagnia assicurativa. Quest’ultima avrebbe in questo modo corrisposto una cifra molto più alta di quella considerata equa in riferimento all’entità dell’incidente nel quale il cantante è rimasto vittima.

In merito alla vicenda, Nigiotti ha rilasciato alcuni commenti sui social. “Sono rimasto coinvolto un anno fa in un brutto incidente stradale nel quale ho rischiato la vita. Confido di poter chiarire il prima possibile la mia posizione”, ha dichiarato il cantante. “Posso solo dichiarare la mia estraneità a qualsiasi fatto di natura illecita, avendo sempre agito nel pieno rispetto della legge”.