Emigratis: la cantante Eleonora Pierro, da Salerno alla Cina

La cantante Eleonora Pierro, da Salerno alla Cina, protagonista di Emigratis: cosa sapere sull’artista che si è imposta nel grande Paese asiatico.

Eleonora Pierro è una cantante italiana che in Cina ha scalato tutte le classifiche: nota anche come Norele, partita da Salerno, si è imposta nel grande Paese asiatico grazie alla sua bravura. Cantante e autrice dei propri brani, spazia dal rock alle sonorità R&b.

La cantautrice ha rappresentato brillantemente la musica italiana al World music essence, importante festival musicale che si tiene ad Hohhot, in Mongolia. Ma non solo: in Cina si è esibita sulla televisione nazionale.

Cosa sapere sulla cantante Eleonora Pierro

Grazie a quel passaggio su CCTV è stata di fatto vista da decine di milioni di cittadini cinesi. Nonostante questo, è ancora forte il legame con la sua terra natale, come ha spiegato qualche tempo fa. “Ho dato tutto quel che ho potuto all’Italia, ma ho ricevuto poche soddisfazioni e parecchie porte in faccia”, dice con amarezza la cantante.

Eleonora Pierro prosegue: “Come me moltissimi artisti salernitani e in generale italiani quest’anno sono emigrati, con la crisi i primi tagli sono stati destinati alla cultura, campo su cui, invece, si dovrebbe investire perché è il nostro valore aggiunto. Torneró a Salerno per Natale, la nostalgia è forte, ma poi rientrerò a Pechino”.