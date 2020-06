Coronavirus, la “tenda” per gli abbracci nella casa di riposo spagnola

In una casa di riposo spagnola si è escogitata un’originale soluzione per consentire agli anziani ospiti e ai loro parenti di abbracciarsi senza rischiare di contrarre il Coronavirus.

Abbattere il distanziamento sociale imposto dall’emergenza Coronavirus e regalare agli anziani ospiti e ai loro parenti un momento di affettività in sicurezza. E’ da questa esigenza che è nato l'”arco dell’abbraccio”, una sorta di tenda in plastica allestita in una casa di riposo di Valencia, in Spagna, della catena Ballesol.

Si tratta di una zona protetta in cui i familiari che ogni giorno si recano a visitare i propri cari possano abbracciarli in tutta sicurezza, indossando una pellicola di plastica usa e getta per evitare la possibilità di contagiare gli anziani, categoria come noto particolarmente a rischio.

L’importanza degli abbracci ai tempi del Coronavirus

Le case di riposo sono state un po’ in tutto il mondo, in questi mesi di lockdown, i luoghi in cui il Coronavirus ha colpito in modo particolarmente duro. Non a caso in Italia e in Spagna queste strutture hanno occupato a lungo le prime pagine di giornali e siti di informazione.

Le stesse case di riposo, però, sono state anche la fucina di iniziative particolarmente toccanti per alleviare la solitudine degli anziani durante la pandemia. Basti ricordare la gru messa a disposizione da un imprenditore belga per poter agevolare le visite dei parenti in Belgio o, restando sempre a Valencia, la casa di riposo che a maggio scorso aveva istituito la “finestra delle visite”. Un espediente per gli abbracci, in questa fase, è proprio quel che ci voleva…

