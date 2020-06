Coronavirus 18 giugno Italia: aumenta ancora il numero di morti

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 18 giugno: preoccupa l’aumento del numero di morti.

Anche oggi è la Lombardia la Regione italiana con il numero di contagi e decessi di gran lunga più elevato: si tratta infatti dell’unica Regione a tripla cifra per numero di nuovi positivi e a doppia cifra per il numero di decessi.

Rallenta il contagio in Piemonte, aumenta in Emilia Romagna, mentre in generale in molte parti d’Italia si registrano incrementi nei contagi, legati in alcune zone all’ampiamento dell’attività di screening a persone a contatto con sintomatici.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 18 giugno

Cala il numero di positivi in Lombardia: da 242 passa a 216, che rappresentano comunque il 65% del totale, mentre le vittime aumentano e passano da 14 a 36. Rallenta il contagio in Piemonte: 10 in meno i contagiati oggi, mentre in Emilia Romagna si passa da 14 a 32. Si tratta delle uniche Regioni che hanno comunque il numero di contagiati superiore a 10. In sostanza, l’85% dei contagi emersi nelle ultime 24 ore è in appena tre Regioni.

In altre Regioni, il numero di contagi e decessi rispetto a ieri è aumentato, sebbene comunque di pochissime unità. Invece, restano a zero contagi: Abruzzo, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. Diverse sono le Regioni con zero decessi anche oggi: Sicilia, Campania, Calabria, Sardegna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Molise e Trentino Alto Adige. Nel complesso, nelle ultime 24 ore, sono stati individuati 332 nuovi contagi, mentre i decessi sono stati 66, oltre la metà dei quali in Lombardia.