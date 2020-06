La coppia Belen De Martino separata dall’intromissione di un’altra vip? A parlarne è il settimanale ‘Diva e Donna’ che spiega la cosa.

Si sta parlando da diversi giorni della rottura Belen De Martino. Una crisi culminata con una separazione non confermata dai diretti interessati. Ma che a detta dei sempre bene informati giornali di gossip si sarebbe consumata.

LEGGI ANCHE –> Belen e Stefano si sono lasciati: nessuna riappacificazione in vista

Dopo 5 anni la coppia si è lasciata di nuovo. E stavolta, pare, a causa dell’intromissione di un terzo incomodo. C’è chi ha vociferato di Andrea Iannone, ex della Rodriguez prima che tornasse Stefano De Martino nella vita sentimentale della 35enne argentina. Con quest’ultimo la Belen ha anche partorito nel 2013 il piccolo Santiago, e poi i due sono rimasti sposati per due anni salvo poi separarsi. Anche stavolta ecco arrivare un addio tra le parti. Gli esperti di gossip hanno parlato di divergenze enormi acuite dal dovere vivere sempre insieme durante il lockdown, prima che De Martino se ne andasse a Napoli per motivi di lavoro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Stefano lontano da Belen, la carriera decolla

Belen De Martino, si parla di una donna che sarebbe pazza di lui

Ma ora spunta anche una donna dello spettacolo, che avrebbe manifestato un enorme interessamento per il 30enne ballerino e presentatore televisivo campano. ‘Diva e Donna’ parla di un incontro di una sola sera, che sarebbe però bastato per portare sconquasso nella vita sentimentale di lui. Non viene fatto alcun nome e neppure si sa se questa donna misteriosa si stia ancora sentendo con De Martino. Per quanto riguarda Belen invece, l’ultimo aggiornamento che la riguarda la vorrebbe alla ricerca di una nuova casa a Milano. Forse per segnare un nuovo inizio e lasciare l’abitazione dove ha passato troppi momenti assieme al suo ex marito. In questi giorni la sudamericana è stata in vacanza assieme alla sua famiglia sul Lago di Como e già le viene attribuito più di un flirt.

LEGGI ANCHE –> Belen allarmata | “Comincio ad avere paura”