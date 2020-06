Bandiere Blu 2020: le spiagge della Calabria per l’estate. Dove andare in vacanza, le spiagge migliori.

Negli ultimi anni l’Italia ha visto crescere le Bandiere Blu assegnate alle sue località balneari e tra le regioni più premiate c’è la Calabria. La regione bagnata da due mari, il Tirreno e lo Ionio, e con circa 780 km di coste ha scalato rapidamente la classifica delle regioni più premiate, raggiungendo un meritato quinto posto, a pari merito con la Sardegna. In un paio d’anni sono state ben 5 le nuove Bandiere Blu conquistate dalla Calabria, due lo scorso anno con San Nicola Arcella e Villapiana, e ben tre quest’anno con Rocca Imperiale, Tropea e Siderno, che hanno portato a 14 i vessilli della regione, che è salita dal settimo al quinto posto della classifica regionale italiana. Di seguito le Bandiere Blu 2020 della Calabria.

Bandiere Blu 2020: le spiagge della Calabria

Le Bandiere Blu vengono assegnate ogni anno dalla ong FEE – Foundation for Environmental Education alle migliori località balneari in Europa, sia di mare che di lago, premiando la pulizia delle acque, i servizi e la sostenibilità, oltre alla bellezza dei luoghi e del mare. Per ottenere il prestigioso vessillo, infatti, sono importanti anche la tutela ambientale e i servizi ai turisti: accessibilità delle spiagge, presenza di aree vedi, di piste ciclabili e percorsi pedonali, servizi essenziali (come toilette e punti di ristoro) e la raccolta differenziata dei rifiuti.

Come abbiamo accennato, l’Italia ha ottenuto anche quest’anno un numero maggiore di Bandiere Blu rispetto all’anno precedente. I Comuni premiati sono 12 in più: passano dai 183 del 2019 ai 195 del 2020. Sono aumentate anche le Bandiere assegnate alle singole spiagge, marine e lacustri, e agli approdi turistici: dalle 385 del 2019 alle 407 del 2020.

Tra le regioni più premiate c’è anche la Calabria, che negli ultimi anni ha avuto un vero e proprio exploit nell’assegnazione delle Bandiere Blu, scalando la classifica delle regioni più premiate d’Italia e piazzandosi quest’anno al quinto posto a pari merito con la Sardegna. Le new entry di quest’anno sono le spiagge di Rocca Imperiale, Tropea e Siderno. Con Tropea, la provincia di Vibo Valentia ottiene la sua prima Bandiera Blu.

Di seguito segnaliamo tutte le località e le spiagge della Calabria premiate con le Bandiere Blu 2020, suddivise per provincia. Ricordiamo che le Bandiere Blu sono assegnate a specifiche spiagge dei vari Comuni, non necessariamente a tutte le spiagge di uno stesso Comune. Una differenza di cui si deve tenere conto.

Bandiere Blu 2020 della provincia di Catanzaro

Soverato – Baia Dell’Ippocampo

– Baia Dell’Ippocampo Sellia Marina – Località Ruggero/San Vincenzo-Sena/Jonio-Rivachiara

Bandiere Blu 2020 della provincia di Cosenza

Praia a mare – Camping Internazionale/Punta Fiuzzi

– Camping Internazionale/Punta Fiuzzi Roseto Capo Spulico – Lungomare

– Lungomare Trebisacce – Lungomare Sud (Riviera dei Saraceni – Viale Magna Grecia – Riviera delle Palme)

– Lungomare Sud (Riviera dei Saraceni – Viale Magna Grecia – Riviera delle Palme) Tortora – La Pineta/Fiume Noce

– La Pineta/Fiume Noce Villapiana – Villapiana Scalo, Villapiana Lido

– Villapiana Scalo, Villapiana Lido San Nicola Arcella – Arcomagno/Canale Grande Marinella

– Arcomagno/Canale Grande Marinella Rocca Imperiale – Marina di Rocca Imperiale

Bandiere Blu 2020 della provincia di Crotone

Melissa – Litorale Torre Melissa

– Litorale Torre Melissa Cirò Marina – Punta Alice – Cervana/Madonna di mare

Bandiere Blu 2020 della provincia di Reggio Calabria



Roccella Jonica – Lido

– Lido Siderno – Spiaggia di Siderno

Bandiere Blu 2020 della provincia di Vibo Valentia



Tropea – Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno.

