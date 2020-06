Avanti un altro: Paolo Bonolis e Miss Claudia, qual è il loro rapporto

Il conduttore Paolo Bonolis e Miss Claudia di Avanti un altro sono parenti acquisiti: lei è la moglie di Marco Bruganelli, il fratello di Sonia.

Tutti la conoscono come la Miss, poliziotta e supplente della trasmissione Avanti un altro: lei è Claudia Ruggeri ed è nata a Roma il 22 ottobre 1983. Ha un profilo Instagram seguito da 880mila follower ed è un personaggio televisivo diventato amatissimo.

Leggi anche –> Claudia Ruggeri, chi è: carriera, vita privata e curiosità sulla showgirl

Ma forse non tutti sanno che Miss Claudia è la cognata del conduttore della trasmissione, Paolo Bonolis. Infatti è la moglie di Marco Bruganelli, fratello di Sonia e cognato quindi del popolare presentatore televisivo.

Leggi anche –> Paolo Bonolis, pioggia di insulti e critiche per la festa con Sonia Bruganelli

La parentela acquisita tra Paolo Bonolis e Miss Claudia

Nulla di segreto, ovviamente: Marco Bruganelli e Claudia Ruggeri peraltro sono convolati a nozze dopo ben 12 anni di fidanzamento. Inoltre, Miss Claudia ha fatto davvero molta gavetta. Ha esordito come modella, lavorando molto per grandi firme. Quindi è approdata alla televisione nel 2004 con la partecipazione a Domenica In. Poco dopo viene notata e inserita nel cast di Ciao Darwin come ballerina.

Suo marito Marco, molto riservato nella vita privata, è un imprenditore e la coppia si è sposata nel 2016. Tra gli invitati c’erano molti vip, in particolare Paola Perego e il manager Lucio Presta. Miss Claudia parlando dei parenti acquisiti ha spiegato in un’intervista: “Sono persone meravigliose, Sonia per me è come una sorella. Abbiamo un bellissimo rapporto. Paolo è stupendo e gli voglio un bene dell’anima. È un grande professionista, un uomo d’oro, abbiamo un’intesa perfetta anche quando siamo a lavoro in televisione”.