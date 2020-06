Aleandro Baldi: che fine ha fatto il vincitore di Sanremo nel 92 e nel 94

Vi ricordate del cantante Aleandro Baldi, cieco dalla nascita: che fine ha fatto il vincitore di Sanremo nel 92 e nel 94 con Non amarmi e Passerà.

Classe 1959, originario della provincia di Firenze, cieco dalla nascita, Aleandro Baldi si affaccia nel panorama musicale italiano a metà anni Ottanta e nel 1986 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo. In gara porta ‘E la nave va’, che si classifica al secondo posto nella “sezione giovani”.

Un anno dopo esce il suo album d’esordio e nel 1989 torna a Sanremo con ‘E sia così’, arrivando terzo. Ma l’esplosione avviene nel 1992, quando presenta con Francesca Alotta il brano ‘Non amarmi’: vincono nella sezione Nuove proposte.

Che fine ha fatto Aleandro Baldi dopo aver vinto Sanremo

Il brano diventa un classico della musica italiana e la versione spagnola interpretata dalla coppia Jennifer Lopez e Marc Anthony, uscita otto anni dopo, ha un successo a livello internazionale. Nel 1994, intanto, Aleandro Baldi vince Sanremo tra i big col brano ‘Passerà’. Torna ancora a Sanremo, con Soli al bar insieme a Marco Guerzoni.

Poi, lentamente sparisce dalle scene. Lo ritroviamo nel 2014 ospite fisso di ‘Domenica In’, ma raramente si parla di lui. Non ha però mai abbandonato la musica. Qualche anno fa, in un’intervista al ‘Corriere Fiorentino’, ha confidato: “In questi casi ne girano tante: è depresso, non esce più di casa, è tornato al vecchio mestiere di fisioterapista. Invece ho continuato a produrre la mia musica. Alcuni colleghi stanno male se non fanno serate. Io no: se lavoro sono contento, ma sto bene anche a casa”.