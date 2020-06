Al Bano, la rivelazione del fratello sulla separazione con Romina Power

A distanza di anni Franco Carrisi, il fratello di Al Bano, ha svelato un retroscena sulla separazione del cantante con Romina Power.

Da anni si parla delle ragioni che hanno portato Al Bano Carrisi e Romina Power a separarsi. Questo perché i loro fan vorrebbero rivederli insieme, assistere ad un lieto fine per una storia d’amore nata in modo favolistico e conclusa drammaticamente dopo la tragica scomparsa della figlia Ylenia. Per chi come loro ha vissuto un trauma così grande è difficile continuare con la vita come se nulla fosse e proprio il dolore che hanno dentro e che mai li abbandonerà può essere un grosso ostacolo ad una relazione.

I due protagonisti preferiscono non parlarne (scelta comprensibile), poiché farlo sarebbe un modo per riaprire una ferita che non è mai stata chiusa del tutto. Tuttavia di recente a parlarne è stato il fratello del cantante di Cellino San Marco, Franco Carrisi. Intervistato dal settimanale ‘Oggi‘, l’uomo ha dichiarato: “Tornando alla separazione tra Albano e Romina ho sempre pensato che dopo una tragedia grande come la scomparsa di un figlio il soggetto più debole emotivamente, in questo caso la madre, vacilla. E va capita”.

Al Bano, la rivelazione del fratello sulla separazione con Romina

Il dolore che Romina provava era troppo forte per essere nascosto o superato e questo ha avuto delle conseguenze anche sul rapporto con il marito. Lo stesso Franco racconta: “In quel periodo mi capitava di vedere mio fratello tornare da grandi tournée e trovare una casa improvvisamente vuota“. Insomma la colpa non era di nessuno dei due, ma in quel momento il rapporto si era dissolto.

Franco successivamente parla di Loredana Lecciso. Per l’attuale compagna del fratello ha solo parole al miele: “La casa si è riempita di nuovo e ho rivisto il sorriso sul viso di Al Bano. Le voglio tanto bene, è veramente una donna perbene, che tiene davvero molto a mio fratello”.