Stasera in tv – Una ragazza e il suo sogno, trama e cast

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 17 giugno, con il film Una ragazza e il suo sogno in onda in prima serata su ItaliaUno. La storia racconta quella di una ragazza di 17 anni, Daphne, che abita New York che non ha mai conosciuto suo padre. Così un giorno vola a Londra per esaudire il suo desiderio, ossia quella di conoscerlo. Nel frattempo conosce un musicista, Ian, scoprendo inoltre che suo padre è candidato per diventare Primo Ministro e si sta anche per sposare.

Stasera in tv – Una ragazza e il suo sogno, le curiosità

Il padre si chiama Henry ed arriva da una famiglia nobile. Aveva conosciuto sua madre, Libbie, durante un viaggio in Marocco. Dopodiché i due si sono innamorati, ma poiché arrivavano da estrazioni sociali diverse, i due si lasciarono. Quando la ragazza arriva a Londra sconvolge così la vita del padre, che è contento di conoscerla, ma si accorge in breve tempo che la sua presenza potrebbe rovinare la sua campagna elettorale. Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 17 giugno 2020, con il film La Una ragazza e il suo sogno, in onda in prima serata su ItaliaUno.

Nella pellicola troviamo Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston, Oliver James, Anna Chancellor, Christina Cole, Jonathan Pryce, Sylvia Syms, Eileen Atkins, Tara Summers.