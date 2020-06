Stasera in tv film – Paradiso amaro: cast, trailer e trama del film di oggi

Paradiso amaro, film del 2011, è stato diretto da Alexander Payne ed è basato sull’omonimo romanzo scritto da Kaui Hart Hemmings: le anticipazioni sul film di oggi, 17 giugno

La pellicola in onda oggi, 17 giugno, su Canale 5 ore 21.20, si intitola Paradiso amaro, un film tratto dal libro omonimo di Kaui Hart Hemmings. Protagonista assoluto George Clooney, accompagnato da un cast stellare: scopriamo insieme la trama di Paradiso amaro.

Paradiso amaro, trama film

Matt King, avvocato e discendente da una facoltosa famiglia hawaiiana, è un padre e un marito assente. La situazione cambia radicalmente quando la moglie Elizabeth, a causa di un incidente, entra in coma irreversibile. L’uomo si impegna quindi per ritrovare il rapporto perduto con le due figlie, Alexandra e Scottie. È proprio la primogenita a fargli comprendere che la Elizabeth aveva un amante.

Il faccia a faccia

Il pensiero di essere stato la causa dell’infelicità di sua moglie e il fatto che questa non tornerà a essere mai più come l’aveva conosciuta lo tormenta, tuttavia rientrato nelle vesti di avvocato Matt inizia a occuparsi anche della vendita dei territori di famiglia situati sull’isola di Kauai, vendita spinta principalmente dai suoi cugini. Scoperto il nome dell’amante di sua moglie, Brian Speer, agente immobiliare, Matt decide di avvertirlo dell’incidente di Elizabeth e di dargli la possibilità di salutarla per l’ultima volta. Il faccia a faccia fra i due uomini si svolgerà in un modo davvero inaspettato.

Paradiso amaro, cast:

George Clooney (Matt King)

Shailene Woodley (Alexandra King)

Robert Forster (Scott)

Judy Greer (Julie Speer)

Matthew Lillard (Brian Speer)

Nick Krause (Sid)

Amara Miller (Scottie King)

Mary Birdsong (Kai Mitchell)

Rob Huebel (Mark Mitchell)

Patricia Hastie (Elizabeth King)

Grace A. Cruz (maestra di Scottie)

Kim Gennaula (consulente scolastica)

Karen Kuioka Hironaga (Barb Higgins)

Carmen Kaichi (Lani Higgins)

Kaui Hart Hemmings (segretaria di Matt)

Beau Bridges (cugino Hugh)

Matt Corboy (cugino Ralph)

Matt Esecson (cugino Hal)

Michael Ontkean (cugino Milo)

Stanton Johnston (cugino Stan)

Jonathan McManus (cugino Six)

Hugh Foster (cugino Wink)

Tiare R. Finney (cugino Connie)

Tom McTigue (cugino Dave)

Milt Kogan (dottor Johnston)

