Stasera in tv – 5 gemelle sotto un tetto, le anticipazioni del 17 giugno

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 17 giugno 2020, con una nuova puntata di 5 gemelle sotto un tetto: le anticipazioni

Nuovo appuntamento con 5 gemelle sotto un tetto in onda questa sera, mercoledì 17 giugno 2020, in onda su Real Time. Danielle e Adam Busby devono pensare alle loro 5 gemelle con 40 biberon al giorno, 420 pannolini, e poppate ogni 3 ore. La serie racconta l’emozione con cui hanno aspettato l’arrivo delle gemelle insieme alla sorellina di quattro anni Blayke e di come trascorrono le giornate in compagnia delle cinque bambine. In un’intervista al portale americano Today Danielle ha svelato: “Per me è stato veramente difficilissimo sapere di non poterle nemmeno accarezzare”. Poi ha aggiunto: “Tuttavia, una volta che le mie bimbe sono uscite sane dalla camera iperbarica l’emozione di poterle finalmente stringere a me è stata ancora più grande”.

Stasera in tv – 5 gemelle sotto un tetto, le curiosità

Questa sera andrà in onda l’episodio 3 della stagione 4 intitolato “A scuola“. Adam cerca di gestire la sua emotività, mentre i Busby affrontano un makeover della stanza dei giochi per le gemelle e Blayke. Inoltre, Hazel si prepara ai nuovi occhiali. Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 17 giugno, con una nuova puntata in onda su Real Time.