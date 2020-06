Sky sbarca nella rete a banda larga, ecco le offerte in 26 città

Novità davvero importanti per quanto riguarda il futuro di Sky. Ecco il nuovo progetto avvincente con la rete a banda larga: ecco come funziona

Tante novità per il futuro tra innovazione e idee per Sky, come presentato dall’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, sulla rete a banda larga. Nella giornata di ieri sono arrivate le sue dichiarazioni per l’annuncio con il progetto già in programma prima dell’emergenza: “Nonostante l’emergenza e la pandemia, siamo riusciti a mantenere le tempistiche che ci eravamo dati e a lanciare il servizio a metà giugno”. Così Sky Wifi offre un modello integrato “triple play” – internet, tv e voce – in cui ci sono l’offerta di contenuti (dalle trasmissioni alle serie tv), l’esperienza Sky Q e una connessione in fibra altamente performante.

Sky rete a banda larga, le novità spiegate dall’ad Ibarra

Ibarra, inoltre, ha spiegato nei dettagli il progetto: “Open Fiber è il nostro partner principale perché crediamo nella fibra Ftth, cioè fino a casa, ma abbiamo fatto anche un accordo con Fastweb per estendere la copertura anche in zone attualmente non raggiunti dalla fibra”. Al momento l’offerta è riservata soltanto ai clienti Sky ed è possibile richiederla in 26 grandi città. Lo stesso amministratore delegato ha aggiunto dichiarazioni importanti: “Credo che arriveranno a 120 entro la fine dell’estate”. L’obiettivo resta quello della condivisione della rete permettendo così l’utilizzo di ogni device, come la tv, lo smartphone, la consolle da gioco. E ciò è possibile con un aumento della velocità di un giga in download. Il tutto è stato possibile grazie a hub, costruito in collaborazione con Comcast, dotato di un algoritmo che permette di elaborare in tempo reale i dati dei dispositivi utilizzati all’interno dell’abitazione.