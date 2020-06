Sabrina Salerno incanta ancora, i fan: “Sei una sirena” – FOTO

La cantante e showgirl Sabrina Salerno a 52 anni incanta ancora su Instagram, i fan commentano entusiasti la foto: “Sei una sirena”.

A dispetto dei 52 anni compiuti lo scorso 15 marzo, la showgirl e cantante Sabrina Salerno continua a incantare e stupire i suoi fan. L’ultimo scatto la ritrae in mascherina mentre dà appuntamento via Instagram ai suoi follower affinché la seguano in televisione.

Leggi anche –> Sabrina Salerno, la verità: “Un ragazzo famoso di 21 anni ci ha provato”

Questo pomeriggio, infatti, è stata ospite dello studio di ‘Io e te’, il programma di Raiuno condotto da Pierluigi Diaco. Appena qualche giorno fa ha pubblicato una foto in canottiera con la didascalia: “Black and White” con numerosi like e commenti davvero positivi.

Leggi anche –> Sabrina Salerno, scatto bollente su Instagram: i fan impazziscono

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’ultimo scatto di Sabrina Salerno incanta i suoi follower

Quello che sorprende è che non solo il pubblico maschile, ma anche molte donne siano felicemente sorprese dagli scatti pubblicati dalla cantante di ‘Siamo donne’ in coppia con Jo Squillo. Un paio di giorni fa, Sabrina Salerno ha pubblicato una foto in bikini a bordo piscina, raccogliendo moltissimi apprezzamenti. “Sei una sirena”, è ad esempio il commento di un utente.

La donna di spettacolo, qualche settimana fa, aveva raccontato un particolare inedito riguardante un approccio quantomeno imbarazzante: “Mi è capitato un personaggio famoso in tutto il mondo di 21 anni fidanzato con una modella che ci ha provato sui social. Sono rimasta sconvolta. Non capisco come un ragazzo di 21 anni così famoso si sia preso quasi una ossessione per me…”.