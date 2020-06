Ristoranti a domicilio: i 50 migliori d’Italia secondo la classifica di JustEat.

Durante la quarantena dovuta all’emergenza sanitaria molti di noi hanno preso l’abitudine di ordinare cibo a domicilio, anche chi non lo faceva rima. Non si poteva uscire, i ristoranti erano chiusi e c’era chi non voleva rinunciare a specialità golose, anche per passare una serata diversa dal solito e spezzare la monotonia dell’isolamento. Così anche chi non era abituato a farlo ha iniziato a ordinare cene e pranzi da farsi portare a casa. Non solo pizza o piatti tipici della cucina cinese, i cibi più popolari del take away, i clienti hanno ordinato di tutto, anche pasti completi dall’antipasto al dolce, I ristoranti italiani non si sono tirati indietro nella proposta di una scelta ampia e variegata che accontentasse tutti i gusti.

In questi giorni, la piattaforma web per la consegna di cibo a domicilio JustEat ha pubblicato la sua lista dei 50 migliori ristoranti a domicilio d’Italia. Scopriamo quali sono.

Il colosso mondiale della consegna di cibo a domicilio tramite app, JustEat, ha appena stilato la guida ai “Migliori 50 ristoranti a domicilio d’Italia“. Si tratta dei ristoranti italiani vincitori del Takeaway Awards, il primo premio dedicato ai ristoranti takeaway in Italia che ha coinvolto 12.000 ristoranti presenti sulla piattaforma di JustEat.

La guida, che celebra le migliori realtà della ristorazione a domicilio in Italia, è stata ideata da JustEat per valorizzare quei ristoranti che si sono distinti e sono stati più apprezzati dai consumatori. La top 50 dei ristoranti a domicilio in Italia segnala le eccellenze del nostro territorio ed è conta 11 premi diversi. Tra i riconoscimenti sono inclusi: le migliori performance per risultati come ordini, volumi raggiunti con il delivery e clienti, i ristoranti più amati dai consumatori, fino a tre premi speciali divisi in miglior progetto sostenibile, miglior progetto innovativo e ristorante più social, individuati da una giuria di qualità.

Ad aggiudicarsi il Premio Nazionale di migliore ristorante a domicilio Just Eat in Italia è il milanese Mister Pizza, che nel 2019 si è distinto come il ristorante che ha saputo raggiungere la miglior combinazione tra performance di business e servizio ai clienti. Mister Pizza si aggiudica anche il premio di Miglior Servizio ai Clienti Nazionale e Grandi Città del Nord.

Nella categoria Migliore Performance Nazionale vince il romano Food Delivery Ex Mercato – Hamburger & Tex Mex, che propone un menù tra America e Messico e vince anche per la Migliore Performance Grandi città del centro. Invece, per la Migliore Performance Grandi Città del Nord vince Sushi Oita & Poke Bowls di Milano, mentre la Migliore Performance Grandi Città Sud e Isole va alla Pizzeria Polleria Popi Popi di Palermo. Il premio della Migliore Performance Piccole città lo ottiene Kyoto Ristorante Giapponese di Saronno.

Il premio al ristorante con il Cliente più Fedele va a Gusto Pizza di Bologna. Mentre la Miglior New Entry del 2019 è Qbiq Pokeria & Bubble Tea, sempre a Bologna, che propone specialità tipiche della tradizione gastronomica hawaiana, con una base vegetale e di carne e attenzione al crudo.

La Catena di ristoranti più amata d’Italia è Old Wild West, con le sue specialità di hamburger preparati con carne italiana e irlandese selezionata.

La guida di JustEast segnala anche le nuove tendenze in fatto di cibo, rese possibili grazie ai nuovi sapori portati nelle case degli italiani con il take away. Si tratta di 9 Food Trend:

Pokè Bao & Ravioli Toast Vegetariano Pasta e Riso Tacos y Burritos Dolci e Gelato Noodles & Ramen Pollo

Accanto alle nuove tendenze alimentari, la guida riporta i ristoranti, le pasticcerie e gelaterie che propongono questi cibi.

Per ulteriori informazioni: takeawayawards.it/vincitori/guida_migliori_ristoranti_takeaway.pdf

