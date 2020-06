Renzo Arbore e l’amore: “Dopo Mariangela Melato non posso più”

La morte della grande attrice Mariangela Melato ha segnato uno spartiacque (anche) nella vita sentimentale di Renzo Arbore: ecco perché.

Renzo Arbore ha raccontato in esclusiva al settimanale Oggi alcuni dei momenti fondamentali della sua vita. A partire naturalmente dal grande amore per Mariangela Melato: “La sua perdita”, ha detto lo showman, “è stato il dolore più grande della mia vita”.

Il cuore spezzato di Renzo Arbore

Dopo il lungo lockdown trascorso a Roma a causa del Coronavirus, Renzo Arbore ha espresso il desiderio di visitare Napoli, “la capitale del mondo dei sorrisi”, e subito dopo Milano, che per ragioni sentimentali” occupa “un posto enorme nel mio cuore”. Non a caso Mariangela Melato era la quintessenza della milanesità.

Arbore ha quindi confessato di non essersi più innamorato “da quando non c’è più Mariangela”. “Dopo di lei, non posso più – ha detto -. La sua perdita è stato il dolore più grande della mia vita, ma è come se ci fosse ancora: se avessi un’altra, le sarei infedele. Ho avuto la fortuna di incontrarla: era un fenomeno strano, eccezionale, con un’intelligenza e una grazia senza pari. È una fortuna che devo finire di meritarmi”.

Se Renzo Arbore e Mariangela Melato non hanno messo su famiglia è perché “ci ha separato la vita artistica. Dopo il trionfo di Travolti da un insolito destino…, lei volle tentare la carta americana e volò negli States per girare Jeans dagli occhi rosa. Io ero nel pieno della creatività e del successo. Andai a trovarla, ma non potevo trasferirmi: ci fu un allontanamento affettuoso, e l’importante è esserci ritrovati”.

