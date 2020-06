Pierluigi Diaco “zittisce” l’ospite in studio: bufera sui social

Attimi di imbarazzo nel salotto pomeridiano di “Io&te” su Rai Uno: il conduttore Pierluigi Diaco non le ha mandate a dire a una sua ospite…

Nel salotto di “Io&te”, il programma pomeridiano condotto da Pierluigi Diaco su Rai Uno, è sceso il gelo dopo che il padrone di casa ha (brutalmente) zittito l’ospite in studio. “Se vuole condurre lei, signora, le do le chiavi della trasmissione”, ha risposto a bruciapelo il giornalista, interrompendo il racconto della donna seduta nel suo studio. Apriti cielo.

Pro o contro l’uscita di Pierluigi Diaco

L'”incidente” è avvenuto durante la rubrica “Come nelle favole” dedicata alle storie d’amore delle coppie over. Mentre Pierluigi Diaco introduceva la coppia del giorno, la signora in questione ha interrotto il conduttore per correggerlo: “Abbiamo due figli, non uno”. Una frase innocua, ma che evidentemente ha infastidito il giornalista (per il semplice fatto di essere stato corretto, insinua maliziosamente più d’uno): “Signora – è stata la sua fredda replica – se vuole condurre lei le lascio le chiavi della trasmissione”.

La frase di Pierluigi Diaco è subito diventata virale sui social, dove il conduttore non è stato apprezzato da tutti per il modo brusco con cui ha trattato l’ospite di “Io&Te”. Forse in questo caso è andato un po’ troppo sopra le righe, sfiorando la maleducazione, visto che si rivolgeva a una donna più grande di lui. Oppure no? Il dibattito è aperto…

