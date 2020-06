Paolo Bonolis, pioggia di insulti e critiche per la festa con Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli sono stati attaccati sui social: ecco qual è stato il grave errore commesso durante i festeggiamenti del 59esimo compleanno del conduttore.

Paolo Bonolis ha festeggiato il suo 59esimo compleanno lo scorso 14 giugno. Sono passati tre giorni, ma le polemiche nate dopo la pubblicazione di alcune fotografie della serata di festeggiamenti non si sono ancora placate: il conduttore ha festeggiato con alcuni amici, e le foto sono state pubblicate dalla moglie Sonia Bruganelli sui social. La Bruganelli, produttrice tv alla guida della società di casting SDL 2005, ha postato un’immagine della tavola imbandita del ristorante dove la coppia ha cenato, insieme a parenti ed amici, tra cui anche Claudia Ruggeri, la “miss Claudia” di “Avanti un altro”.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Paolo Bonolis avvisa: “Entrerò in studio con la sedia a rotelle”

Paolo Bonolis, ristorante troppo costoso per i festeggiamenti di compleanno

Molti followers della coppia non hanno gradito le immagini, probabilmente perché il locale scelto per i festeggiamenti, “L’Antica Pesa” di Francesco Panella, in via Garibaldi 18 (Roma), è molto costoso. In una situazione di grave crisi economica nazionale, conseguenza del lockdown imposto dalla pandemia, i seguaci non hanno giudicato una scelta di buon gusto quella di ostentare i costosi festeggiamenti di Bonolis e compagnia. Qualcuno ha sottolineato la maleducazione di mostrare quelle immagini quando c’è gente che fatica ad arrivare a fine mese. Altri utenti, invece, hanno difeso i Bonolis, commentando che l’accanimento di alcuni è stato mosso dall’invidia di non potersi permettere un certo tenore di vita. Il ristoratore Francesco Panella è famoso nella cerchia dei VIP italiani. Gli spettatori televisivi, inoltre, lo hanno conosciuto nel programma “Brooklyn Man” su Gambero Rosso. I nonni di Panella fondarono “L’Antica Pesa” nel 1922, e novant’anni dopo, nel 2012, Francesco, insieme al fratello Simone, ha esportato con grande successo la stessa insegna nel quartiere di Williamsburg a New York, conquistando i più famosi VIP di Hollywood: Sharon Stone, Leonardo di Caprio e Russell Crowe sono solo alcune delle STAR che hanno cenato al ristorante italiano.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!