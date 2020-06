Paola Perego lascia tutti senza parole: “Non devo aggiungere altro”

Sul profilo Instagram di Paola Perego è appena spuntato un tenerissimo post, accompagnato da un suo commento. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Un bambino piccolissimo che spinge, o prova a spingere, la carrozzina su cui è seduto un anziano visibilmente provato. E’ la scena immortalata in una foto appena postata da Paola Perego sul suo profilo Instagram e accompagnata da poche ma significative parole: “Non ho bisogno di aggiungere altro”, scrive la nota conduttrice, con tanto di cuoricino…

Il mondo privato di Paola Perego

Il bimbo in questione è il nipotino di Paola Perego, mentre l’anziano è il papà della conduttrice (e bisnonno del pargolo), che, come noto, è affetto da una grave malattia.

Tempo fa la stessa Paola Perego aveva confessato di sentirsi “impotente perché mio padre, che ha novant’anni, è molto malato. Vorrei rimetterlo in piedi: non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo”.

La foto appena pubblicata su Instagram assume dunque un significato speciale per Paola Perego. Non a caso sta attirando tantissimi “like”, condivisioni e commenti da parte dei suoi fan, amici e semplici followers, che anche in questa occasione non mancano di farle sentire tutto il loro affetto, la loro simpatia e la loro vicinanza.

Visualizza questo post su Instagram Non ho bisogno di aggiungere altro ❤️ Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17) in data: 17 Giu 2020 alle ore 8:37 PDT

