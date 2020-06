Oxford, studio sul Coronavirus: antinfiammatorio riduce la mortalità

Uno studio effettuato ad Oxford dimostra che un antinfiammatorio da 6 euro è in grado di ridurre la mortalità del coronavirus sui pazienti gravi.

All’università di Oxford lo studio sul candidato vaccino è affiancato da uno molto grande in cui si testano medicinali che potrebbero avere un’efficacia nel contrastare il Covid-19. Tra questi quello che ha dato i migliori risultati è un antinfiammatorio steroideo a basso costo. Si tratta del desametasone, un farmaco che ha un costo a confezione di appena 6 euro e che potrebbe portare ad un miglioramento netto delle condizioni di salute con una spesa che si attesta attorno ai 40 euro in 10 giorni di terapia.

Per testarlo i ricercatori hanno selezionato 2000 candidati, alcuni ricoverati in terapia intensiva, altri ricoverati con l’ausilio di un respiratori e altri ancora con sintomi lievi. I dati ottenuti sono stati poi incrociati con 4000 pazienti non trattati con questo farmaco. Così facendo si è giunti alla conclusione che l’utilizzo dell’antinfiammatorio avrebbe potuto salvare la vita ad almeno 5.000 pazienti.

Oxford, trovato antinfiammatorio efficace contro il Covid

I risultati migliori sono stati ottenuti sui pazienti che hanno sviluppato sintomatologia grave. Su quelli sottoposti a ventilazione, infatti, il desametasone ha ridotto il rischio di decesso dal 40% al 28%, mentre per quei pazienti trattati con ossigeno è stato in grado di salvare una vita ogni 25 pazienti. Lo studioso che ha guidato la sperimentazione, il dottor Peter Horby ha dichiarato: “questo è finora l’unico farmaco che ha dimostrato di ridurre la mortalità e la abbatte in modo significativo. È un grande passo avanti“. Lo stesso ha spiegato che la terapia ha bisogno di 10 giorni per fare effetto ed il costo del trattamento è decisamente basso.