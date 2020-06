Oggi in tv – Una Vita, le anticipazioni del 17 giugno

Appuntamento da non perdere oggi, mercoledì 17 giugno, con una nuova puntata su Canale5 di Una Vita, a partire dalle 14.10: le anticipazioni

Da non perdere oggi, mercoledì 17 giugno 2020, l’appuntamento con una nuova puntata di Una nuova vita in onda su Canale5 a partire dalle 14.10. Si parte con Telmo che cerca di capire cosa non va in Lucia, ma la donna non vuole spaventarlo e così decide di non raccontargli la verità. Però quando torna a casa, esplode visto che a breve dovrà morire. Ursula, inoltre, odia Eduardo Torralba, poi il senatore Tapia minaccia senza sosta Samuel visto che deve trovare i soldi che gli ha tolto ad Ariza. Dopo la figuraccia del giorno prima, Felipe prova una profonda vergogna quando si è presentato in quartiere ubriaco e con due prostitute. E così Ramon e Liberto vogliono aiutare in tutti i modi l’uomo.

Oggi in tv – Una Vita, le curiosità

Infine, José prova a raccontare il suo nuovo affare con le olive, ma la donna non lo ascolta affatto visto che si sta esercitando in vista dello spettacolo. Il proprietario del Cafetin del Duende le propone di posare su una rivista: lei cosa risponderà? Lo scopriremo soltanto nella puntata di oggi, mercoledì 17 giugno, a partire dalle 14.10 in onda su Canale5 con tutte le curiosità di un nuovo appuntamento.