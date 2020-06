Napoli Juventus Coppa Italia: streaming, precedenti e formazioni

Si gioca il match valido per la finale unica della Coppa Italia tra Napoli e Juventus: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi mercoledì 17 giugno 2020, alle ore 21.00, il match valido per la finale della Coppa Italia tra Napoli e Juventus. I partenopei si sono qualificati a discapito dell’Inter grazie a un super Ospina, i campioni d’Italia sono arrivati in finale dopo un doppio pareggio col Milan, ma con il maggior numero di gol in trasferta.

Riprende subito con delle gare importanti il calcio giocato in Italia: in finale si trovano di fronte le due squadre che negli ultimi anni sono quelle che meglio hanno fatto in Serie A. Una sfida che va avanti da anni e finora i bianconeri hanno avuto la meglio più volte.

Napoli Juventus: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questa sera allo stadio Olimpico di Roma è un’esclusiva Rai e sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1. La partita, per chi non è in casa, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e successivamente visibile in differita su Rai Replay. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Il match sarà visibile in 4K e la telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con interventi a bordocampo e interviste di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi. Una sola volta le due squadre si sono affrontate in gara unica in finale di Coppa Italia: nell’unico precedente del 20 maggio 2012 si impose due a zero il Napoli. Segnarono Hamsik e Cavani.

Napoli Juventus, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Non c’è ovviamente spazio per il turnover e la sfida di stasera sarà anche tra Mertens, fresco di rinnovo fino al 2022 e del record di miglior marcatore di sempre dei partenopei, e Cristiano Ronaldo, che oltre a sbagliare il rigore col Milan è stato protagonista di una prova incolore. Queste le possibili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri.