Mara Venier, il desiderio “proibito”: “Ho una voglia pazza di…”

Mara Venier sogna a occhi aperti dopo la caduta che le ha provocato una brutta frattura: ecco cosa ha confessato sui social.

Nonostante la frattura che la costringe a stare a riposo a casa, Mara Venier non perde l’ottimismo, il sorriso, la voglia di vivere… e il gusto della buona tavola. Lo si evince dall’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove la famosa conduttrice evoca un irresistibile peccato di gola.

La lunga convalescenza di Mara Venier

Se il fisico è un po’ provato, lo spirito di Mara Venier è più esuberante che mai: “Cucù 😂😂😂😂😂😂…..io sono a letto con il piedone alto…mangerò un frittatina e verdura (cucina una signora…)…[email protected] una voglia pazza di una “amatriciana”….voi ??? Che voglie avete???(non scrivetemi di mandarti affanc……perché vi blocco😂😂😂😂😂😂😂❤️”.

Così la Nostra ha scritto su Instagram, rivolgendosi ai suoi tantissimi fan e follower. I quali, a giudicare dai commenti, hanno molto apprezzato la confessione venata di ironia di Zia Mara (sono già tantissimi i like e le condivisioni del post in questione). E non vedono l’ora di rivederla al timone di Domenica In con il sorriso e l’energia di sempre.

EDS