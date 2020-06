Dramma in India: una mamma di famiglia morta dissanguata a causa di un vetro rotto, incidente scioccante all’interno di una banca.

Una mamma di famiglia è caduta su un frammento di vetro che le ha trafitto mortalmente lo stomaco. Questo aver sbattuto accidentalmente contro una porta a vetri in una banca. Beena Jiju Paul, 46 anni, ha perso una notevole quantità di sangue.

Sebbene sia stata portata d’urgenza in ospedale, ha perso la vita. La vicenda, avvenuta in India, è stata ripresa dal tabloid The Mirror. Testimoni presenti nella Bank of Baroda a Perumbavoor affermano che Beena aveva lasciato cadere le chiavi fuori dalla banca.

Il caso della mamma morta dissanguata in banca

Quando si è resa conto, si è fatta prendere dal panico ed è corsa verso l’uscita. Ma si pensa che la donna sposata e con prole non si sia accorta che la porta a vetri fosse chiusa. Così corse dritta attraverso il vetro. Secondo quanto riferito, è caduta su un frammento di vetro. Un filmato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della banca la mostra in piedi, circondata da alcune persone e in una pozza di sangue.

I passanti hanno aiutato Beena, che ha due figli, fino all’arrivo dei paramedici. Una fonte locale ha dichiarato: “Dopo circa quattro minuti, sono state viste persone in banca mentre portavano la donna in ospedale e un agente di polizia è entrato in banca. La donna, che sembrava essere svenuta, è stata portata fuori dalla banca”. Ma all’arrivo in ospedale era morta dissanguata.