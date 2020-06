Macerata, orrore in un casolare: trovato un cadavere in decomposizione

Nella città alta di Civitanova (Macerata) i carabinieri hanno trovato, all’interno di un casolare, un corpo senza vita e in stato di decomposizione.

La macabra scoperta del cadavere a Civitanova Alta

Il corpo ritrovato nel casolare in questione, poco lontano del centro storico della cittadina marchigiana, era quasi ridotto a scheletro. Si tratterebbe di un uomo di circa 70 anni di cui però, al momento, non si sa altro.

A fare la macabra scoperta i proprietari dell’immobile, che non vi entravano da parecchio tempo: l’uomo era in una stanza, abbandonato a se stesso. Subito i titolari hanno allertato i Carabinieri e sul posto è giunto anche il medico legale. Secondo le prime informazioni raccolte, sul corpo non ci sarebbero segni di violenza tali da far supporre una morte violenta. Si attendono a breve ulteriori aggiornamenti sul caso.

