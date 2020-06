Luna muore a 15 anni: ai funerali sarà vestita da ballerina

Luna è morta in un tragico incidente stradale domenica sera. La ragazza aveva solo 15 anni, i funerali si terranno domani a Lecce.

Luna è l’ultima delle miriadi di vittime che ogni anno muoiono per incidenti stradale. Questa ragazza salentina, da poco 15enne, domenica sera stava andando a casa di amici per passare una serata in compagnia. Prima, però, era passata insieme ad un amico a prendere le pizze e le stavano portando a bordo di uno scooter. Durante il tragitto, per cause ancora al vaglio delle autorità, il mezzo a due ruote è stato travolto da un’auto guidata da un 39enne.

L’automobilista si è fermato a prestare soccorso ai due ragazzi ed ha chiamato immediatamente l’ambulanza. Purtroppo i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvare la giovanissima Luna: l’impatto contro l’asfalto è stato molto violento ed è morta sul colpo. Agli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, l’uomo alla guida della macchina si è giustificando dicendo di non aver visto lo scooter. Il drug test e l’alcol test sono risultati negativi, dunque l’automobilista non era in uno stato di coscienza alterata.

Giovedì i funerali della piccola Luna: sarà vestita da ballerina

I funerali della giovanissima Luna si terranno giovedì nel Duomo della città salentina. La funzione sarà tenuta dal vescovo di Lecce, monsignor Michele Seccia e vi parteciperà anche il papà della ragazzina. Stando a quanto riferito dal ‘Quotidiano di Puglia‘, infatti, l’uomo che era rimasto bloccato in Marocco a causa della quarantena riceverà un permesso per atterrare in Italia domani mattina. L’uomo potrà dunque stare al fianco della moglie e degli altri 3 figli, tra i quali c’è anche la gemella della 15enne scomparsa.

La famiglia ha deciso di omaggiare Luna, ricordando la sua più grande passione. Sin da quando era ancora una bambina, infatti, la ragazza leccese ha sviluppato una passione per la danza e sognava di diventare una ballerina professionista. Al posto di un vestito elegante, dunque, è stato deciso che la ragazzina indosserà tutù e body.