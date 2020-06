Scopriamo insieme quali sono le migliori spiagge di Capri che meritano assolutamente una visita.

Famosa grazie alle sue bellezze naturali, Capri si categorizza tra le isole più care d’Europa. Infatti, ogni anno personaggi importanti provenienti da tutto il mondo visitano l’isola.

Fino al secolo scorso la piazza principale di Capri ospitava le bancarelle del mercato. Oggi, invece, si è trasformata nel simbolo della dolce vita caprese e i tavoli dei suoi bar si mescolano al jet set mondiale e ai turisti di tutto il mondo.

Le migliori spiagge di Capri

Rustica e di piccole dimensioni, la bella isola campana di Capri innamora qualsiasi viaggiatore. Si tratta di un’isola così unica nel suo genere che vi farà sicuramente vivere un’esperienza estiva indimenticabile.

Infatti, a differenza di altre isole italiane come la Sardegna o la Sicilia, quest’isola non è apprezzata per le sue immense spiagge, ma soprattuto per la particolare e perfetta combinazione delle sue incantevoli coste di dimensioni molto ridotte, con un clima ideale e un’ottima offerta di servizi turistici all’insegna dell’ozio per tutte le età.

La spiaggia di Marina Piccola è in assoluto la migliore dell’isola

Tra le migliori spiagge di Capri troviamo la famosa Marina Piccola, l’immagine perfetta del prototipo di spiaggia isolana: si tratta di una minuscola spiaggia di sassi con bellissime acque turchesi protette dalle ripide scogliere che la circondano.

La spiaggia di Marina Grande

Dalla zona di Marina Grande arrivano e ripartono tutti i giorni i traghetti e gli aliscafi provenienti maggiormente da Napoli o anche da Pozzuoli.

A pochi metri dal molo troviamo la spiaggia libera di Marina Grande. Si tratta di una baia rocciosa con acque incredibilmente blu nonostante la sua vicinanza con il porto. Tuttavia, nei mesi più affollati come luglio o agosto, le acque della spiaggia di Marina Grande sono un po’ meno limpide rispetto al solito a causa dell’enorme afflusso di turisti.

A 20 minuti a piedi da Marina Grande, poi, troviamo i Bagni di Tiberio, un’altra delle coste più importanti di Capri.

Seguono in popolarità lo Scoglio delle Sirene (dove le sirene attiravano i marinai con i loro canti fino alla morte) e la zona di Punta Carena, detta anche Il Faro, dove all’ora del tramonto il sole sprofonda nel mare e il panorama è da mozzare il fiato.

Capri è inoltre caratterizzata da molte baie nascoste che vale la pena visitare nonostante il loro complicato accesso.

La grotta azzurra e i Faraglioni, le due principali attrazioni dell’isola di Capri

Non la si può catalogare tra le migliori spiagge di Capri perché non è una vera e propria spiaggia, ma si tratta comunque una delle attrazioni principali dell’isola da non perdere assolutamente. La Grotta Azzurra, è una vera e propria grotta in mezzo al mare a cui naturalmente si può accedere solo in barca.

Raggiungibile a piedi o in bus da Anacapri, o in barca dal porto di Marina Grande, il biglietto d’ingresso alla grotta è abbastanza caro ma ne vale assolutamente la pena: saranno i 14 € meglio spesi della vostra vita.

Infine, non poteva mancare una menzione ai magnifici faraglioni di Capri, le tre grandi masse rocciose immerse nelle acque blu raggiungibili solo in barca.

Lucia Schettino