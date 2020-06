Juventus-Napoli, gaffe durante l’inno d’Italia: Sergio Sylvestre sbaglia tutto molto probabilmente per l’emozione.

Momento piuttosto surreale quello dell’inno d’Italia cantato da Sergio Sylvestre prima della finale di Coppia Italia tra Juventus e Napoli.

Cosa è successo durante l’inno d’Italia – VIDEO

Il cantante uscito da Amici, molto probabilmente in preda all’emozione, ha sbagliato in alcuni punti il tempo della canzone e ad un certo punto si è completamente zittito per alcuni secondi e non per un problema al microfono.

L’emozione ha avuto il sopravvento e il momento fondamentale è stato così rovinato nonostante il cantante abbia una voce stupenda.

Napoli Juventus, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Non c’è ovviamente spazio per il turnover e la sfida di stasera sarà anche tra Mertens, fresco di rinnovo fino al 2022 e del record di miglior marcatore di sempre dei partenopei, e Cristiano Ronaldo, che oltre a sbagliare il rigore col Milan è stato protagonista di una prova incolore. Queste le possibili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri.