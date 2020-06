Incendio all’Empire State Building: panico a New York – VIDEO

Poco fa è scoppiato un incendio all’interno dell’Empire State Building a Manhattan. Non si conoscono ancora le cause esatte del rogo.

La notizia ha subito fatto il giro del mondo: un incendio è divampato al piano dell’atrio dell’Empire State Building a New York. I pompieri sono subito accorsi sul posto per domare le fiamme, e poco fa si è appreso da fonti dirette che l’emergenza è rientrata.

Leggi anche –> Cosa vedere a… New York: l’Empire State Building

Leggi anche –> Coronavirus: New York si ferma, ma l’Empire State Building dice “no”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’incendio in uno dei luoghi-simbolo degli Stati Uniti

L’incendio ha naturalmente suscitato grande allarme e paura all’Empire State Building, uno dei grattacieli simbolo di Manhattan e degli Stati Uniti in generale. Il rogo si è scatenato fra i pannelli esterni in legno dell’edificio: le fiamme hanno fatto accorrere i pompieri e portato all’evacuazione dell’edificio, ma sono state domate in poco tempo e la situazione è tornata alla normalità. A quanto risulta non ci sarebbero feriti.

La notizia del rogo è stata riportata dal sito Citizen New York, che ha messo in rete anche due video nei quali si vedono almeno una decina di mezzi dei vigili del fuoco e la Fifth Avenue chiusa al traffico. Tutto bene quel che finisce bene, ma ora bisognerà far piena luce sulle cause esatte dell’incidente, per scongiurare il rischio che la circostanza si ripeta (e con esiti meno fortunati).

WACTH: Multiple FDNY units are responding to a fire on the concourse level of the Empire State Building. pic.twitter.com/wkjOUjTgKk — Citizen New York (@CitizenAppNYC) June 17, 2020

EDS